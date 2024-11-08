رأس محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة بحضور أعضاء المجلس.

ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد المحافظ ضرورة بذل أقصى الجهود لإنجاز المشاريع، والتنسيق بين الإدارات والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك؛ لتقديم أفضل الخدمات؛ إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ونائبه الأمير خالد بن سطام وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة؛ وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.