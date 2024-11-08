بتوجيه من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، وقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح ميدانياً يرافقه فريق عمل إدارة الفعاليات بهيئة تطوير منطقة عسير على مواقع شتاء محايل 2024 واستمع المحافظ إلى إيجاز كامل عن المواقع التي يصل عددها إلى سبعة عشر موقعاً.

وعبر محافظ محايل عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على ما تحظى به المحافظة من دعم ورعاية واهتمام، وحرصهما على أن تأخذ المحافظة نصيبها من المشاريع التنموية، بما يتناسب وآمال وتطلعات أهلها وسكانها.

وقال القرقاح إن جميع الجهات بالمحافظة جاهزة لتنفيذ فعاليات شتاء محايل 2024 وبما يتناسب مع الخطة العامة التي يقودها أمير المنطقة في مختلف محافظات ومراكز عسير، التي تسعد بأن تستقبل الزوار والمصطافين وبما تملكه من إرث تاريخي ومخزون ثقافي ومواقع سياحية قل أن توجد في كثير من الدول المتقدمة.

وأكد محافظ محايل، بأن شتاء محايل لهذا العام سيكون مميزاً عطفاً على أداء الأجهزة المعنية وتكامل جهودها مع المواطنين الذين يسعدون باستقبال الزوار والمصطافين.