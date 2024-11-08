أغلقت مدارس التعليم العام (البنين والبنات) بمناطق ومحافظات المملكة، بنهاية دوام أمس (الخميس)، أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ.وأكدت وزارة التعليم على كافة المدارس بضرورة إعلان النتائج، مشددة على أهمية إصدار إشعارات الإكمال للطلاب والطالبات الراسبين في المواد الدراسية وتسليمها لهم قبل تمتعهم بإجازة الخريف لهذا العام، التي تستمر 9 أيام.وأوضحت الوزارة أن اختبارات الدور الثاني، والمواد المحمولة، ومواد التعثر تعتبر فرصة للطالب لتحقيق النجاح، لافتة إلى أن الطالب عند إجراء اختبار الدور الثاني أو اختبار المواد المحمولة يحتفظ بدرجات أعمال الفصل (المستوى والمهام الأدائية والمشاركة والتفاعل)، بينما يختبر مواد التعثر من 100 درجة، ويختبر مواد التقويم التكويني وفقاً لما ورد في التعاميم والأدلة المنظمة لاختباراتها.وأشارت إلى أنه عند حصول الطالب من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة على أقل من النهاية الصغرى 50% في إحدى المواد الدراسية يُنظر في مجموع درجات تلك المادة في الفصول الدراسية (الأول، والثاني، والثالث)؛ لمعرفة الفصل الدراسي الذي أكمل فيه الطالب بحصوله على درجة أقل من النهاية الصغرى 50%، وعليه يتم تحديد الفصل الدراسي الذي يؤدي الطالب فيه اختبار الدور الثاني.وبيّنت الوزارة أن الطالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة يؤدي اختبار الدور الثاني في الحالات التالية: إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني دون عذر مقبول، وإذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث، وإذا كان الوزن النسبي لدرجة المادة الدراسية في الفصول الدراسية الثلاثة أقل من 50%، وإذا لم يحصل في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث على النسبة الشرطية 20%.ويؤدي الطالب اختبار الدور الثاني في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية في الحالات التالية: إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي، وإذا حصل على أقل من النهاية الصغرى 50% في المادة الدراسية، وإذا لم يحصل في اختبار نهاية الفصل الدراسي على النسبة الشرطية (20 درجة).ويؤدي الطالب اختبار التعثر إذا لم يتجاوز تعثره 66% من عدد مواد الفصول الدراسية الثلاثة بداية العام الدراسي التالي، ويكون اختباره في مواد التعثر من 100 درجة، منوهة إلى أن الطالب في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية يؤدي اختبار المواد المحمولة في الحالات التالية: إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي دون عذر مقبول، وإذا حصل على أقل من النهاية الصغرى 50% في المادة الدراسية، وإذا لم يحصل في اختبار نهاية الفصل الدراسي على النسبة الشرطية 20 درجة.