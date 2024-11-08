ثوانٍ يحتاجها لإتمام جريمته، قد تكون في لحظه التفاتة أو غفلة لا تدوم طويلة، تكون نتائجها كبيرة ومؤلمة تستلزم أياماً وأياماً لاستعادتها.لم تفلح التحذيرات التي تعمد الأجهزة الأمنية في إطلاقها بين الحين والآخر بعدم ترك المركبات في وضع التشغيل لمنع اللصوص من سرقتها، وقد نبهت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة أن ترك السيارة في وضع التشغيل قد يستغله اللصوص ولا يحتاج غير أجزاء من دقيقة ليقود المركبة إلى المجهول وقد يستخدمها في جرائم أكبر تلقي بالمسؤولية على مالكها.وينبه الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أن التراخي والإهمال في ترك المركبات في وضع التشغيل مفتوحة الأزرار قد يكلف الكثير لمالكها، مبيناً أن لصوص المركبات لا يحتاجون إلا لثوانٍ بسيطة لإتمام السرقة، وقد يرى صاحب المركبة تصرفه بأنه لا يضر، فقد يترجل منها لشراء غرض معين أو يقف بقربها دون أن يعلم عن وجود أعين ترصد ما يدور حولها، وهو ما كشفته التحقيقات في حوادث السرقة التي سبق أن باشرتها الأجهزة الأمنية.وجودهم لا يمنع الجريمةاللواء متقاعد العدواني يقول: إنه من واقع التحقيقات والحوادث المسجلة في مراكز الشرط، يتضح أن أكثر السرقات تحدث أمام محلات التموينات وجوار أجهزة الصرافة الثابتة التي تتطلب نزول الشخص، مؤكداً أن السرقات يتم تنفيذها في أجزاء من الدقيقة وقد لا تتجاوز الثواني الـ10.وأوضح أن عملية السرقة قد تعرّض مالك السيارة للخطر في حال محاولته إيقاف اللص أو التعلق بها على أمل منعه من السرقة، لذا من الخطأ الكبير ترك السيارة في وضع التشغيل وبداخلها سيدة أو أطفال، فوجودهم لا يمنع اللص من تنفيذ جريمته، وعليه يجب إغلاقها جيدا وتفويت أي فرصة على ضعاف النفوس، وفي حال كان قائد المركبة وحيدا بداخلها لا بد من إطفائها وعدم تركها في وضع التشغيل.عاقبوهم وضاعفوهااللواء متقاعد مسفر الجعيد، يرى أن أهم أسباب سرقة المركبات ما يقدم عليه ملاكها من تسهيل عملية سرقتها وذلك بترك السيارة في حالة تشغيل والمفتاح بداخلها والنزول إلى المتجر، وعدم غلق الأبواب، بحجة أن نزوله لثوانٍ ولا يرغب بإطفائها بسبب المكيف أو لأي عذر آخر.وتمنى الجعيد زيادة عقوبة ترك السيارة في وضع التشغيل، وفي حالة التكرار مضاعفة العقوبة، وأوصى أولياء الأمور على عملية التوعية الأمنية للأبناء والسائقين بخطورة ترك السيارة في وضع التشغيل، ودعا المواطنين والمقيمين كافة لرفع الحس الأمني وزيادة اهتمامهم بوسائل السلامة التي تحد من عملية سرقة السيارات.الضحايا المستعجلون !يروي عبدالله الحربي حكاية سرقة سيارته التي حدثت خلال 12 ثانية فقط، إذ قال: نزلت من سيارتي لشراء مشروب، ولم أستوعب أن هناك شخصا كان يراقب الموقع، وبمجرد نزولي هرب بها، وأظهرت تسجيلات الفيديو السرقة كاملة. وما إن عبرت باب المحل التجاري حتى وصل اللص إلى الصندوق الخلفي للمركبة. وكان هادئا وحاول فتح الباب الذي لم يكن مغلقا ما سنح له فرصة قيادتها والهرب بها، وعادت سيارته المختطفة بعد تعرضها لتلفيات جسيمة، إذ استخدمها اللص في التفحيط وكلفه ذلك كثيرا في إصلاحها.ويبدى الحربي ندمه على تصرفه، قائلاً: «كانت تجربة مؤلمة ودرساً لي». أما نايف الثقفي، فروى كيف سرق لص سيارته: «كنت أراقب مركبتي ورأيته بجوارها يسير بهدوء، لم أتوقع أنه لص، قفز إليها في ثوانٍ وحاولت اللحاق به لكنه كان أسرع».وأكد الثقفي أن جهات الاختصاص باشرت الحالة، واعترفت بإهمالي الذي كان السبب الرئيسي للسرقة، مشيراً إلى أنه استعاد السيارة بعد ساعات بعد أن فقد كل موجوداته، وتم ضبط السارق لاحقا.مقاطع فيديو تفضح اللصوصكشف مقطع فيديو مفاجأة تعرض لها مالك مركبة في الدمام ولم يصدق كيف تجرأ اللص على سرقتها أمام عينه، بحضور أشخاص عدة كانوا إلى جواره. وأظهر المقطع سيارة تقف أمام ورشة وأحد العمال يتولى إجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى المركبة، وقادها إلى الخلف وفر بها من الموقع، وحاول صاحب المركبة اللحاق به دون جدوى، وفر هاربا بسرعة على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً، ولاحقا أكدت شرطة الدمام القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.وفي محافظة جدة، أظهر مقطع فيديو قيام لص بسرقة سيارة في وضع التشغيل من أمام إحدى البقالات، وبدا في الفيديو اللص يتجول حول السيارة ليتأكد من غياب صاحبها وعدم وجود أي شخص يمر في الطريق يمنعه من سرقتها، ليستقلها ويلوذ بالفرار. كما ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية التشادية ومواطنين؛ لسرقتهم خمس مركبات في وضع التشغيل، وجرى استردادها أيضاً.وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، سرق أحدهم سيارة من أمام محل تجاري في أحد أحياء شرق مدينة الرياض، تركها صاحبها في وضع التشغيل، وبعد صعود السارق إلى السيارة فوجئ بصاحبها يصل مسرعاً ويفتح الباب لمنعه، غير أن مالك السيارة تعرض للدهس، فيما لاذ اللص بالهرب.وأعلنت شرطة جدة، الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر، بتهمة امتهانه سرقة المركبات التي يتركها أصحابها في وضع التشغيل، وأقر المتهم في التحقيقات بسرقة ثلاث مركبات.المرور يحذر وينبّهحذرت الإدارة العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، لافتة إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية. وأكدت أن ترك المركبة مفتوحة في وضع التشغيل بعد النزول منها مخالفة مرورية تضمنها جدول مخالفات رقم (1)، والغرامة المالية المقررة على المخالفة تراوح بين 100 و150 ريالاً، لافتة إلى أن مبرر العقوبة يرجع إلى أن ترك السيارة على وضع التشغيل إهمال من قائد المركبة يستوجب التغريم.التزموا بالقواعدحذرت وزارة الداخلية، من مخاطر ترك محرك السيارة في حالة تشغيل والنزول منها ولو لوقت قصير، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة لقواعد السلامة المرورية، وقد يعرض حياة السائق والآخرين للخطر.وأوضحت الوزارة أن ترك السيارة في حالة تشغيل قد يُغري اللصوص بسرقتها، خصوصا إذا كانت مفاتيحها في الداخل. كما قد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث مرورية، لا سيما إذا تحركت السيارة عن طريق الخطأ أو اصطدم بها أحد المشاة.ودعت الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وإطفاء محرك السيارة قبل النزول منها لأي سبب كان، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.ومن الإرشادات العامة لزيادة السلامة، وضع المركبة في وضع «الوقوف P» قبل الخروج منها، والتأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ بشكل صحيح، مع عدم ترك أي أشياء قيّمة مرئية داخل السيارة، وإيقاف السيارة في مكان مضاء ومزدحم قدر الإمكان.جريمة موجبة للتوقيفأكدت النيابة العامة أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأضافت أن حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد الحماية للسيارة وكل جزء منها وما هو بداخلها، والإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.وبيّنت النيابة العامة أنه بموجب ذلك يوقف كل من سرق سيارة أو جزءاً منها أو سرق ما بداخلها حتى لو اختل شرط من شروط (السرقة الحدية).المسروق متى يستحق التعويض؟كشف المحامي المستشار القانوني ماجد الأحمري، أن سارق المركبة معرض للحق الخاص لصاحب المركبة في حال المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت بالمركبة خلال السرقة.وأشار إلى أن عقوبة السرقة هي بين الحدية وعقوبة السرقة التعزيرية، فإذا ما توافرت أركان وشروط حد السرقة في جريمة سرقة سيارة، فإن العقوبة المقررة ستكون وفقاً لأحكام الشريعة قطع يد السارق، وإذا لم تتوافر شروط حد السرقة في الجريمة، فإن العقوبة ستكون تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى والمتمثلة بالحبس أو الجلد أو الغرامة، أو بتلك العقوبات مجتمعة أو بعقوبتين منها.وبين المحامي الأحمري أن لمالك المركبة المسروقة حق التعويض عن الأضرار التي قد تكون تعرضت لها مركبته وله حق المطالبة بالحق الخاص وإثبات الضرر الذي تعرضت له المركبة جراء السرقة، وله حق التعويض عن قيمة السيارة إذا ما تعرضت لحادث وتلفت نتيجة سرقتها، كما له حق التعويض عن كافة التكاليف التي يتكبدها لإصلاحها وإعادة تأهيلها بعد سرقتها، وأيضاً له حق التعويض عن الخسارة أو الكسب الفائت نتيجة سرقة السيارة وبقائها بيد السارق فترة زمنية معينة، خصوصاً إذا ما كانت تلك السيارة منتجة وتعمل مثل سيارات النقل أو سيارات الأجرة، ويتوجب عليه أن يقدم كافة الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على التعويض وفقا لنوع التعويض المقرر.