أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه سيتم غدًا (الجمعة)، البدء بأعمال صيانة جسر طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، من تقاطع شارع الأمير مشعل بن عبدالعزيز المقابل لإسكان الدمام.

وأشارت الأمانة إلى إغلاق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الرئيسي بالاتجاهين «إغلاقًا كليًا» وتحويل الحركة المرورية للمركبات إلى الطريق المحلي، مع إغلاق إشارة شارع الأمير مشعل بن عبدالعزيز، وتحويل حركة السير إلى اليمين، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ستستمر 14 يومًا.

وأفادت بأن أعمال الصيانة تشمل إعادة السفلتة، وصيانة فواصل التمدد، وتحسين وسائل السلامة المرورية، وذلك ضمن برنامج رفع كفاءة الطرق وتحسين وسائل السلامة المرورية.

ودعت الأمانة، سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالتحويلات والطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.