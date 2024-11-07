أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية لعام 2023. ووفقاً لنتائج النشرة فقد أظهرت ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية بنسبة 33% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ نسبة الركاب داخل المدن 72.5 %، قطعوا من خلالها مسافة أكثر من مليون كيلومتر، بينما بلغت نسبة الركاب بين المدن 27.5% من إجمالي عدد الركاب في عام 2023 عبر 31.7 ألف رحلة، قطعوا من خلالها مسافة 10.4 مليون كيلومتر.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية، أن خلال عام 2023 قامت الخطوط الحديدية السعودية بـ 5200 رحلة قطار شحن لمسافة إجمالية قدرها 4.03 مليون كيلومتر، حيث بلغت كمية الشحن من البضائع التي نُقلت خلال العام 2023 أكثر من 14.3 مليون طن بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بعام 2022، وتم نقل الحصة الأكبر منها بواسطة خط الشمال بنسبة 94.3% وهو ما يعادل 13.5 مليون طن (بضائع سائبة)، فيما تم نقل أكثر من 699 ألف حاوية من خلال خط الشرق في عام 2023 بزيادة قدرها 3.7% مقارنةً بعام 2022.

وبينت نتائج النشرة أن إجمالي عدد محطات خطوط السكك الحديدية للركاب بين المدن بلغ 15 محطة ركاب، وبلغ عدد قاطرات نقل الركاب 93 قاطرة، فيما بلغ عدد عربات نقل الركاب 559 عربة، بإجمالي عدد مقاعد بلغ 18,359 مقعدًا، في المقابل بلغ إجمالي عدد محطات خطوط السكك الحديدية للشحن 12 محطة شحن، كما بلغ عدد قاطرات الشحن 158 قاطرة، وبلغ عدد عربات نقل البضائع لخطوط الشحن 3341 عربة، فيما بلغ إجمالي عدد محطات الركاب داخل المدن 25 محطة.

وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية للركاب بين المدن بلغت 3064 كيلومترًا، كما بلغ إجمالي طول خطوط السكك الحديدية للشحن 2093 كيلومترًا، فيما كان طول الخطوط الحديدية المكهربة للركاب داخل المدن 61.7 كيلومتر.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية هي نشرة سنوية سجليه يتم من خلالها إيجاد قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تُعدُّ أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل على السكك الحديدية، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر السكك الحديدية، ومعرفة كميات الشحن، وأعداد الرحلات

كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2023، والتي أظهرت ارتفاعاً في عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% مقارنة بعام 2022، وقد بلغ عدد ركاب الحافلات داخل وبين المدن أكثر من 117.6 مليون راكب، وتجاوز عدد المستخدمين للنقل بالحافلات داخل المدن 113.5 مليون راكب في عام 2023، بزيادة تبلغ 195% عن العام السابق، فيما وصل عدد ركاب الحافلات بين المدن إلى نحو 4.1 مليون راكب في العام ذاته، فيما سجلت إجمالي عدد رحلات الحافلات داخل وبين المدن 3.7 مليون رحلة خلال عام 2023.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات النقل البري أن إجمالي كمية الشحن الصادرة عبر المنافذ البرية في عام 2023 بلغت أكثر من 13.5 مليون طن، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 6.2 % مقارنة بعام 2022، فيما بلغت كمية الشحن الواردة عبر المنافذ البرية أكثر من 11.4 مليون طن، مرتفعًا بنسبة 0.3% عن العام السابق، وقد سجل منفذ البطحاء أعلى نسبة للصادرات والواردات، حيث بلغت نسبة الصادرات 31.1% والواردات 36.7% من إجمالي المنافذ البرية في المملكة.

وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي أطوال شبكة الطرق البرية في المملكة بلغت 316.9 ألف كلم في عام 2023، بنسبة ارتفاع 2.2% عن العام السابق، كما بلغت أطوال الطرق داخل المدن 194.4 ألف كلم، بارتفاع نسبته 0.8% عن عام 2022، فيما بلغت أطوال الطرق بين المدن 74.2 ألف كلم لعام 2023 مرتفعة بنسبة 0.9% عن عام 2022.

وأظهرت البيانات بأن الحركة المرورية بين مدن المملكة وصلت إلى 390.4 مليون مركبة في العام، بمتوسط شهري يبلغ 33.2 مليون مركبة، كما بلغت حركة مرور المركبات القادمة عبر المنافذ البرية 11.8 مليون مركبة في عام 2023، بارتفاع نسبته 28.9% عن عام 2022، وبلغت حركة مرور المركبات المغادرة عبر المنافذ البرية 11.9 مليون مركبة، بنسبة ارتفاع 26% عن عام 2022.

وبينت نتائج النشرة أن عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير حتى نهاية عام 2023 بلغ 15.1 مليون مركبة، مرتفعةً بنسبة 6.2% عن العام السابق، فيما بلغ عدد الرحلات في نشاط توجيه المركبات الصغيرة 63.8 مليون رحلة بنهاية عام 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 9.8% عن العام السابق، وذلك عبر 260,780 سيارة صغير، كانت منطقة الرياض الأعلى في عدد الرحلات بنسبة 39.6%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.5%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 17.3% في عام 2023.

كما أظهرت إحصاءات النقل البري انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عام 2023 بنسبة %2.5% عن عام 2022، وأوضحت انخفاض عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بنسبة 2.9% عن العام السابق، كذلك كشفت نتائج النشرة انخفاض عدد الإصابات من الحوادث المرورية بنسبة 1.8% عن عام 2022، مشيرةً إلى أن نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية كانت في الفئة العمرية (18 - 30) سنة هي الأعلى بنسبة 35%، تلتها الفئة العمرية (31 - 40) سنة بنسبة 22%.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل البري توفر معلومات دقيقة وشاملة حول حركة الركاب، والشحن، والبنية التحتية، وحركة المرور على الطرق، وتعد مصدراً موثوقًا يُستخدم في الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال النقل البري، وتسهم في المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، وتعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تُقدمها مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، مما يجعلها أداة أساسية لفهم وتحليل تطورات قطاع النقل البري، وتُصدر هذه النشرة سنوياً.