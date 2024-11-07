بتوجيه من القيادة، التقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول، أمس، رئيس جمهورية كوريا الرئيس يون سوك يول، وذلك على هامش زيارته لحضور الاستعراض العسكري للأنظمة والأسلحة الكورية.ونقل وزير الحرس الوطني، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما له ولشعب كوريا الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار، فيما حمّله رئيس كوريا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.حضر اللقاء من الجانب الكوري، وزير الدفاع الوطني ومدير الأمن الوطني.