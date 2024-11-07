حصلت الطالبة لانا العباسي، من كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، على منحة دراسية في جامعة أكسفورد المقدمة من مؤسسة «رودس تراست»؛ نظير تأسيسها لأول برنامج بحثي إرشادي في المملكة في مجال الفضاء.وأوضحت العباسي، أن فكرة الالتحاق بالمنحة بدأت بعد أن بلغ رصيدها البحثي 5 أبحاث علمية، منها تأسيس وإدارة برنامج «فلك» البحثي، وهو أول برنامج بحثي إرشادي في المملكة في مجال الفضاء، الذي يهدف إلى ربط الطلاب بخبراء محليين ودوليين لإجراء أبحاث رائدة في علوم وتقنيات الفضاء، واجتيازها بعد ذلك التقييم والمقابلات النهائية مع باقي المرشحين النهائيين من قبل لجنة دولية من الخبراء البارزين للحصول على المنحة.وأكدت حرصها على التوسع في الأبحاث العلمية في مجال الفضاء، كما تطمح لاستكمال دراستها في مرحلة الدكتوراه في مجال الفيزياء الفلكية، بعد أن نالت جائزة أفضل ورقة علمية منشورة بالعلوم لمرحلة البكالوريوس بالملتقى العلمي الـ15 بالجامعة، وعملت على بحثين علميين بمجال فيزياء الجسيمات، مما أهلها للمشاركة بمعرض ايسف الدولي للعامين 2020 و2021.يشار إلى أن منحة «رودس تراست» من جامعة أكسفورد، التي يتم فيها تخصيص مقعدين للطلبة السعوديين من أصل أكثر من 100 مقعد للطلبة حول العالم، تمكن الطلبة السعوديين من صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم في المجالات التي ستسهم في تحقيق العديد من المستهدفات في إطار رؤية المملكة.