أكد الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد بشاري، أن مشاركة السعودية في مؤتمر القادة الدينيين COP29؛ الذي انطلق أمس، في مدينة باكو عاصمة الجمهورية الأذربيجانية، تحت عنوان (الأديان الدينية من أجل عالم أخضر)، تُعد خطوة محورية تعكس التزام المملكة العميق بحماية البيئة والعمل نحو كوكب أخضر ومستدام.وأشاد الدكتور بشاري بكلمة المملكة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر القادة الدينيين COP29، حول الدور الريادي للمملكة في ترسيخ استراتيجيات شاملة تجعل من حماية البيئة جزءاً أساسياً من الهوية الحضارية والوطنية.وأكد أن المملكة، من خلال هذه الرسائل، تسعى لبناء جسور التفاهم بين الشعوب على أسس القيم الإسلامية الداعية إلى إعمار الأرض وصونها، مشيداً ببرامج ومبادرات المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة؛ التي تمثلت في مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تضعان أهدافاً طموحة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في إطار تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.ولفت إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد رؤى، بل خطوات عملية تجعل المملكة نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة التحديات البيئية، وتجسد التزامها برؤية 2030 التي تعتبر الاستدامة البيئية ركناً أساسياً.وأشار الدكتور بشاري إلى أن جهود المملكة في هذا المجال تعبّر عن رسالة عالمية مفادها أن حماية كوكب الأرض مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً؛ فالمملكة من خلال مبادراتها الطموحة، تسعى ليس فقط إلى تحسين جودة الحياة الحالية، بل إلى ضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، بما يعكس دورها الرائد بصفتها قوة فاعلة في مواجهة التغير المناخي على الساحة الدولية.