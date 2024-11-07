أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ37023 قطعة عقارية لـ24 حياً بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 8 ديسمبر 2024م، الموافق 7 جمادى الآخرة 1446هـ، وحتى نهاية يوم 13 مارس 2025م الموافق 13 رمضان 1446هـ.وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل: حي الشامية الجديد، جزء من حي الشبيكة الجديد، جزء من حي الفلق الجديد، جزء من حي حارة الباب الجديد، جزء من حي القشاشية الجديد، جزء من حي المسيال الجديد، جزء من حي الهجلة الجديد، جزء من حي طوى، جزء من حي طيبة، جزء من حي الحمراء، جزء من حي اليمامة، جزء من حي الخضراء، جزء من حي معاد، جزء من حي الجامعة، جزء من حي السنابل، جزء من حي التروية، جزء من حي الشرائع، جزء من حي المقام، جزء من حي وادي جليل، جزء من حي الصفا، جزء من حي المغمس، وأجزاء من حي العدل، وأجزاء من حي قرطبة، وأجزاء من حي الخضراء، مبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.وأشارت (هيئة العقار) إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، وأن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.وأبانت أنه ابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيتم إصدار (رقم عقار) وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.