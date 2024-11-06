التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محمد عاصم.