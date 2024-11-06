بتوجيه من القيادة التقى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول، اليوم، الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة سموه لحضور الاستعراض العسكري للأنظمة والأسلحة الكورية.

ونقل خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما لفخامته ولشعب كوريا الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء من الجانب الكوري وزير الدفاع الوطني ومدير الأمن الوطني.