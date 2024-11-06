دشن مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صباح الإثنين بمقر فرع الوزارة، الحملة الوطنية للقاح الفايروسي الثلاثي MMR ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والنكاف، بحضور عدد من مسؤولي الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرمة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بأن هذه الحملة تأتي ضمن حرص حكومة المملكة العربية السعودية بإزالة هذا المرض من المجتمعات، برفع المعانة بنسبة لاتقل عن 95% بغض النظر عن اللقاحات النظامية السابقة التي تم منحها لكافة مواليد المملكة، مبيناً أن هذه اللقاحات تستهدف الفئات السنية من 6 سنوات إلى 18 عاما، حيث قدم «مطير» اللقاح لطفل من الفئات العمرية المستهدفة، إعلاناً لانطلاق الحملة، التي تدشنت بالتزامن في جميع مدن ومحافظات المملكة.