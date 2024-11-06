جددت السعودية موقفها الثابت والأصيل في تعزيز وبناء الحوار بين الحضارات، اتساقاً مع مبادئها ودورها المحوري في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، فضلاً عن حرصها المستدام على الدعوة والتعايش ونبذ خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والسعي المستمر إلى تثبيت الوشائج بين شعوب العالم ومنع صدام الحضارات وإرساء دعائم السلم والاستقرار.ولقد أكدت السعودية لدى مشاركتها في مؤتمر «cop29» للقادة الدينيين؛ الذي انطلق أمس (الثلاثاء)، في مدينة باكو عاصمة الجمهورية الأذربيجانية تحت عنوان «الأديان الدينية من أجل عالم أخضر» على المفاهيم ذاتها، معززة الدعوة بتجاربها الحقيقية في بناء جسور التواصل والتعارف بين جميع فئات المجتمع، وفي حماية المجتمعات من الكوارث والتصدي المستمر لكل الصراعات الفكرية بين الأمم والشعوب. وقد دعت المملكة في أكثر من مناسبة إلى انتهاج أفضل السبل وأقصرها وأنجعها للدعوة للسلام وتوسيع آفاق التعايش بين كافة شعوب العالم.