كشف تقرير عن حالة الذكاء الاصطناعي في السعودية الخطوات غير المسبوقة، والتقدم الذي أحرزته المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين، والدعم المتواصل والمستمر من ولي العهد. وأشار التقرير إلى أنه في ظل الدعم المستمر الذي حظيت به (سدايا) من ولي العهد، حققت المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية ومنها المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية، وذلك وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023م، وحصلت المملكة على شهادة تميز المنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024م، ضمن فئة تطوير القدرات لبرنامج سدايا التدريبي في الذكاء الاصطناعي.وفي ذات الإطار، أوضحت نتائج استبانة «سدايا» للجاهزية والتبني في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024م، نشرها التقرير، أن 39% من الجهات الحكومية في المملكة تستخدم أو تجرّب تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أكد 81% من هذه الجهات بأن هذه التقنيات قد ساعدتها في تعزيز تقديم خدماتها.وتستمر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في جهودها الكبيرة لتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني المتقدم، إذ تبرز وللمرة الثانية على التوالي مشروعاتها في مجال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، لا سيما في تشكيل مستقبل الحياة في المدن الذكية، من خلال أعمال المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024م، بوصفها شريكاً عالمياً للمؤتمر والمعرض.وحصلت المملكة على جائزة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024م، لـ«منصة استشراف وبنك البيانات الوطني» ضمن فئة دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية، وانضمت المملكة عام 2023م كعضو في الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومحوكمة وأخلاقية.وفي سياق ذي صلة، حققت المملكة الترتيب الثاني على مستوى العالم في مجال الوعي المجتمعي، بعد أن كشف استطلاع للرأي ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك وفقا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2023، الذي أوضح أن المملكة قد توجت بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في جانب إيجابية وتفاؤل المواطنين السعوديين تجاه منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة بالمملكة على المستويين الحالي والمستقبلي وذلك بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة (IPSOS).واستعرض التقرير تقدم المملكة في قطاع «البيانات والذكاء الاصطناعي» عبر سبع ركائز رئيسة، فبهدف توفير السياسات والتنظيمات وضمان تطوير وتمكين منظومة البيانات نشرت «سدايا» 14 لائحة وسياسة ذوات العلاقة، كما أنشأت في الجهات الحكومية 245 مكتبا لإدارة البيانات وفي تقدم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أوضح التقرير أن المملكة تأتي كثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط في عدد مراكز البيانات، إذ تمتلك 22 مركزا نشطا و40 مركزا آخر قيد التطوير، لعام 2023م، فيما تمتلك المملكة 10 حاسبات فائقة الأداء، 8 منها مصنفة ضمن أفضل 500 حاسب فائق الأداء عالمياً، وبلغ إجمالي النمو في سوق الخدمات السحابية العامة في المملكة 30% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م وذلك بحسب تقارير IDC لعام 2024م.