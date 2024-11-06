استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر.وفي مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية تركيا، مستعرضاً آلية عمل مجلس الشورى والدور الذي يقوم به في المجالين التشريعي والرقابي، ودوره الفاعل في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات والتعاون التي تجمع البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.