وصل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية، استجابة لدعوة تلقاها من وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا كيم يونغ هيون.

وفي مستهل الزيارة تم عقد مراسم استقبال رسمية للأمير عبدالله بن بندر في مقر وزارة الدفاع الوطني.

وتلا مراسم الاستقبال اجتماع ثنائي مع وزير الدفاع الوطني الكوري، وناقش معه سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة شملت التدريب المشترك، وتبادل الخبرات والتسليح، وخطط التوطين والتطوير المشترك مع الجانب الكوري للتصدي للتهديدات المستقبلية والناشئة.

رافق وزير الحرس الوطني خلال الزيارة رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.