انتخب مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الشيخ عبدالله صالح كامل رئيساً للمجلس بالإجماع لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الذي عُقد -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن صالح كامل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وممثل وزارة الإعلام مدير عام فروع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حمزة العبيشي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وممثل وزارة الإعلام، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المبادرات والخطط التطويرية التي تضمن لصحف المؤسسة مواصلة مسيرتها الإعلامية المتميزة وتأدية رسالتها الوطنية الطموحة، على أكمل وجه.

واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للمؤسسة 2023، قدمه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد هاشم، ثم استعرض المدير العام الزميل عبدالله الحسون الإنجازات التي حققتها إدارة المؤسسة خلال الفترة الماضية، وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن إدارة تحرير «عكاظ» و«سعودي جازيت» والإنجاز الذي تحقق خلال العام الماضي، وتقرير عن إحصائيات المنصات الرقمية، كما استعرضت الجمعية قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للمؤسسة عن العام الماضي.

واطلع أعضاء الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، وما تضمنه من قرارات وإجراءات تم تنفيذها لمواجهة التحديات وتخفيض المصروفات.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وأثنت الجمعية على قرارات المجلس وتوجيهاته لمواجهة الانخفاض في إيرادات المؤسسة بصفة عامة ومواجهة التزاماتها، وعلى التطور الذي شهده المحتوى الخبري الرقمي، وتطوير قدرات العاملين لمواكبة الإعلام الجديد بأنواعه كافة، لاسيما أن المؤسسة شهدت خلال الفترة الماضية تحديات وصعوبات أثرت على الإعلام بصورة عامة.

وفي ختام الاجتماع تمنى أعضاء الجمعية العمومية التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجديد في مسيرتهم وأعمالهم للنهوض بالمؤسسة، بما يتوافق مع طموحات المساهمين والقراء على حد سواء.