أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير -رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن تركي بن سعود الكبير، و الأمير بندر بن سعود بن محمد، و الأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري.

كما أدى الصلاة معه عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.