وقعت جامعة الأمير سلطان و (قيصرية الكتاب) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون بين الطرفين، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي في السعودية.

وتتضمن المذكرة تنظيم أمسيات ثقافية دورية، تُكرَّم خلالها شخصيات وطنية بارزة ساهمت في تطوير الحراك الثقافي الوطني، وتسليط الضوء على إنجازات هذه الشخصيات، وتقدير إسهاماتها في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، فضلًا عن إلهام الأجيال القادمة للاستمرار في هذا الإرث العريق.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة تنفيذ برامج وندوات مشتركة تهدف إلى مناقشة موضوعات ثقافية ومجتمعية، إذ تسعى هذه الفعاليات إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الثقافية، وتشجيع التفاعل الفكري بين أفراد المجتمع، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي.

وعقب توقيع المذكرة قال سعادة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، رئيس الجامعة: تأتي هذه المذكرة كجزء من الجهود الوطنية لدعم القطاع الثقافي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز القطاع الثقافي والتنمية المجتمعية ورفع مكانة المملكة بصفتها مركزاً ثقافياً رائداً في المنطقة، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الطرفين بتعزيز القيم الثقافية والمعرفية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة.

ومن جانبه صرّح أحمد فهد الحمدان، المشرف العام على قيصرية الكتاب، قائلًا: نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع جامعة الأمير سلطان، إذ نتطلع من خلالها إلى تقديم برامج وفعاليات مجتمعية تسهم في تعريف الأجيال الشابة بشخصيات وطنية لها دور بارز في بناء هذا الوطن المعطاء، وتمثل هذه الشراكة جزءاً من إستراتيجيتنا في تعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع، بما يسهم في دعم التطور الثقافي والمعرفي.

ويعد توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسار التعاون بين قيصرية الكتاب وجامعة الأمير سلطان، إذ تُبرز أهمية التكاتف بين المؤسسات التعليمية والثقافية في تطوير المبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء مجتمع ثقافي ومعرفي قادر على مواجهة التحديات العالمية برؤية وطنية عميقة.