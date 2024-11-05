واصل طلاب المدارس بمراحلها المختلفة أداء اختباراتهم في جو معافى ومناخ سليم، بفضل الآليات والمعينات التي وفرتها وزارة التعليم، التي شددت في تعليماتها على الضوابط المطلوبة؛ لضمان سلامة الاختبارات وثمراتها المنتجة في إعداد جيل قادر على مواكبة التطلعات. وحرصت الوزارة على وضع تدابير صارمة ومانعة لتسرب أسئلة الاختبارات، وتمكين الموهوبين من الطلاب من إبراز قدراتهم ومهاراتهم في الأداء السلس.ومع تصاعد اهتمامات الآباء والأمهات وأولياء الأمور بالاختبارات وتحدياتها كما هي الحال في كل موسم، سعت وزارة التعليم إلى وضع البدائل المناسبة للحالات الخاصة والطارئة، والتعامل مع المتغيبين بتدابير ميسرة وآليات تربوية تضمن استدامتهم في مسيرتهم التعليمية.وفي الجانب الإداري، عكفت وزارة التعليم على إعداد كل المعينات لإعمال الرصد والتصحيح وإعلان النتائج عبر القنوات الرقمية والتشديد على القطاعات كافة بتيسير وصول المعلمين والطلاب إلى مدارسهم في الوقت المحدد، مع فرض العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين.