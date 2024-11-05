عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ.وأصدر مجلس الشورى، قرارًا خلال هذه الجلسة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/‏‏ 1445هـ، طالب فيه بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.ودعا المجلس، في قراره بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ابتكار الآليات والحلول المالية التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.وأكد المجلس، أن على البنك تطوير الآليات والإجراءات اللازمة التي تسهم في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المُستثمَر بها، وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.وطالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.ودعا المجلس، في قراره البنك إلى تطوير سياسات متكاملة لإدارة المخاطر المباشرة وغير المباشرة؛ بهدف المحافظة على مكتسبات البنك، وأكد المجلس في قراره بأن على البنك تطوير برامج ومنتجات نوعية؛ لتمكين الصادرات السعودية من المنافسة في الأسواق الخارجية خصوصا القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة مما يسهم إيجابيًا في ميزان المدفوعات.دعا مجلس الشورى، مكتبة الملك فهد الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على توفير بنية تحتية رقمية حديثة، تلبي احتياجاتها، وتواكب التقدم المتسارع في هذا المجال. وطالب في قراره المكتبة بالإسراع في اعتماد خطتها الإستراتيجية الجديدة.وطالب المجلس، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ، بتوسيع شراكاتها الإستراتيجية بما يسهم في ترسيخ هويتها المؤسسية، والارتقاء بجـودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، واستـقطاب الكوادر المحقِّـقَة للإستراتيجية الوطنية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة توجيه جهودها نحو تطوير مشاريع استثمارية طويلة الأمد تسهم في تحقيق استدامتها المالية.ودعا المجلس، في قراره الجامعة إلى تطوير برامج تعليمية وبحثية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية، مع تعزيز المهارات المهنية والمرنة لدى خريجيها، بما يضمن جاهزيتهم لسوق العمل، وزيادة فرصهم الوظيفية.طالب المجلس، جامعة شقراء بمراجعة خطتها الإستراتيجية، وربط المبادرات بالأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء، بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقيق المستهدفات.ودعا المجلس، الجامعة إلى إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتناسب مع المِيَز النسبية للجامعة وفروعها، وبما يسهم في تجويد مخرجاتها.ودعا المجلس، الجامعة إلى تبني وتعزيز ممارسات الجودة والتميز بما يضمن تحقيق مستهدفات الجامعة وبرامجها، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية البرامجية الكاملة.وأكد المجلس، في القرار ذاته بأن على الجامعة تطوير منظومة إيراداتها الذاتية من خلال تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية.وافق المجلس، على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات. حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في الجمهورية التركية في مجال الملكية الفكرية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت للتعاون في المجال الثقافي.ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.