كشفت رئيسة قسم الأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيسة المؤتمر الدكتورة دانة الجعفري، بأن المؤتمر العالمي لطب الأعصاب الذي سينطلق الخميس القادم برعاية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، سيركز على 12 من أهم التخصصات والجوانب المهمة في مجال علم الأعصاب، وهي طب الصداع والشقيقة، وأمراض السكتة الدماغية، وأمراض الصرع، وأمراض الحركة، وأمراض الذاكرة، وأمراض الأعصاب الطرفية والعضلات، وأمراض العناية العصبية الحرجة، وأمراض أعصاب الأطفال، بالإضافة إلى أمراض التصلب المتعدد والأمراض المناعية العصبية.وأضافت الدكتورة الجعفري، بأن المؤتمر العالمي لطب الأعصاب يُعتبر حدثًا بالغ الأهمية في مجال العلوم العصبية، حيث يجمع بين جميع التخصصات الدقيقة المتعلقة بهذا المجال، خصوصا أنه يُعقد للمرة الأولى على مستوى الجامعة ويهدف إلى تعزيز المعرفة والابتكار من خلال تبادل الأفكار بين المتخصصين.ولفتت، إلى مشاركة نخبة من الأطباء والخبراء العالميين لتقديم رؤى جديدة حول التحديات الحالية والمستقبلية، ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين من دول الخليج والعالم الدول والجهات الرائدة في هذا المجال من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ما يعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات. وسيكون هناك تركيز خاص على المستجدات في كل من هذه التخصصات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية التي تعد من أبرز وأهم مبادرات رؤية السعودية 2030، والتعامل مع التحديات التي يواجهها المرضى، مشيرةً إلى أن إقامة هذا المؤتمر يعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع وتعزيز التعاون بين المتخصصين، كما نؤمن بأن الحوار بين مختلف التخصصات سيسهم في دفع حدود العلوم العصبية، وبالتالي تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمعات ونتطلع إلى مناقشات مثمرة ونتائج تسهم في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز دور البحث العلمي في طب الأعصاب من خلال ورش العمل والمحاضرات المكثفة التي ستقدم خلال أيام المؤتمر وكذلك التوصيات التي سوف تخرج في اليوم الثاني، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.من جانبه، ذكر المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي بالخبر الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، أن المؤتمر يأتي تماشيًا مع رؤية الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المتخصصين.وإننا في مستشفى الملك فهد الجامعي نؤمن بأن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في تطوير مهارات الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ونتطلع إلى تبادل الأفكار والممارسات المبتكرة خلال المؤتمر، مما سيمكننا من تقديم أفضل الخدمات لمرضانا.