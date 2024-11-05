حددت وزارة التعليم، الأعذار المقبولة عند تغيب الطلاب والطالبات عن أداء الاختبارات النهائية للفصول الدراسية.وأوضحت الوزارة، أنه يتعين على الطالب المتغيب عن الاختبارات بعذر أو دون عذر مراجعة المدرسة لدراسة وضعه. وأشارت إلى أن الأعذار المقبولة عند تغيب الطالب هي: الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، والطالب المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى (أب - أم - أخ - جد - ابن زوج)، بموجب التقرير الطبي المعتمد، سواء كان من داخل البلاد أو خارجها، والطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى، والطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري، أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية، والحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة، أو لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.وبينت الوزارة، أنه إذا لم يكن الغياب ضمن الحالات السابقة فتقرر لجنة التوجيه الطلابي مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل.وأشارت إلى ضرورة تقديم الاستشارة المناسبة قبل الاختبار لمن يعاني من ظرف صحي يعيقه عن دخول الاختبار، وتأجيله لموعد الغائبين بعذر، وذلك بعد التأكد من عدم قدرة الطالب على أداء الاختبار بشكل يعكس المستوى الحقيقي للطالب، لافتةً إلى أن اختبار الدور الثاني يعتبر الفرصة الأخيرة للطالب لذلك العام، إلا في حالة الغياب بعذر عن الدور الثاني فيمنح الفرصة لاختباره مع بداية العام.