تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وأكد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج في كلمة له خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء حظي باهتمام الباحثين والمهتمين في مجال الإطفاء، حيث سيُناقش عددٌ من أوراق العمل، التي تنوعت بين الدراسات والتجارب العلمية والميدانية، واستعراض احدث الابتكارات والطرق العلمية المتعلقة بأعمال الإطفاء وتحقيق السلامة.

ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.

ويستعرض المؤتمر والمعرض المصاحب، توظيف المملكة التقنيات والأنظمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، والأفكار والإستراتيجيات التي ترسم الصورة العامة للسلامة من الحرائق في أنحاء العالم كافة لسلامة الأرواح وحفظ الممتلكات.