استطاع الطالب الموهوب عبدالرحمن الربيع توظيف الذكاء الاصطناعي للتقليل من أعراض مرض تشتّت الانتباه عبر تقنية الروبوت.

وأوضح طالب المرحلة المتوسطة بمدرسة الإمام فيصل بن تركي التابعة لتعليم جدة، خلال عرض مشروعه في معرض إبداع 2025، أن تشتت الانتباه عبارة عن إعاقة تحرم المصاب بها من ممارسة حياته، لأنها في الأساس خلل في وظائف الدماغ يسبب انقطاع المصاب عن الواقع بشكل متكرر دون وعي منه. واستطاع الطالب بعد البحث في عدد من المصادر الموثوقة التوصل لتقنية تساعد على التخفيف من أعراض تشتت الانتباه، بعد الربط بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي، من خلال تركيب وبرمجة روبوت يعتبر مرافقاً آلياً للمريض بدلاً من المرافق البشري، لتسهيل المهمات اليومية على المصاب بالمرض وتأديتها بنفسه دون الاعتماد على مساعدة من حوله.

وقدم الطالب الشكر لوالدته التي وقفت بجانبه حتى تمكن من إنجاز ابتكاره.