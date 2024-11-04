عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعه الثالث للعام 2024، في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري.

ونوقش في الاجتماع عددٌ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ حيالها عددٌ من القرارات التي تسهم في تطوير أعمال الهيئة، لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات مشاهدي القنوات ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال 2024، إضافة إلى مستهدفاتها لـ2025 والأعمال التطويرية التي تشهدها الهيئة.

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة، بالأدوار التي يقوم بها فريق العمل بالهيئة، وكان آخرها الإعلان عن موعد إطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2025، ومعرض مستقبل الإعلام، بجانب جائزة المنتدى التي تأتي هذا العام بمسارات جديدة.

وأشاد وزير الإعلام بحزمة المشاريع التي أطلقتها الهيئة حديثاً، استكمالاً لمسيرة التطوير التي تشهدها مثل مشروع تطوير مسرح الهيئة، ومشروع استوديو البرج، ومنصة سيما، ومركز المراقبة والتحكم عن بُعد، واستوديو البث A.