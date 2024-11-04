دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى السبت القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي الشرقية والباحة، وخفيفة على مناطق المدينة المنورة والقصيم ونجران.