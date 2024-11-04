استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم (الإثنين)، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتداعياته بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما وقّع وزير الدفاع ونظيره العراقي مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في العراق للتعاون في المجال العسكري.

حضر الاستقبال ومراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون.

كما حضره من الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق حميد عناد حمادي، وسفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق الركن حامد محمد كمر، ومدير مكتب وزير الدفاع الفريق الركن غالب كريم عبود، ورئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الفريق خالد جبار إسماعيل، والملحق العسكري في سفارة العراق لدى المملكة اللواء الركن داوود السامرائي.