برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ينطلق يوم الجمعة القادم «مؤتمر طب العيون السعودي 2024 - البحر الأحمر»، بمشاركة دولية واسعة من المختصين في طب العيون.

ويحظى المؤتمر، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني بجدة، ومستشفى العيون، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، بحضور دولي واسع يتوقع أن يتجاوز أكثر من 3000 مشارك من أطباء العيون وأخصائيي البصريات، والمهتمين برعاية العيون من أنحاء العالم.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور بندر بن محمد القحطاني أن المؤتمر سيشتمل على أكثر من 53 جلسة علمية و50 دورة تدريبية، وما يزيد على 450 ورقة علمية، بمشاركة أكثر من 200 متحدث دولي وإقليمي من كبار المتحدثين المتخصصين، مبينًا أن مواضيع المؤتمر تركز على مستجدات أمراض وجراحة القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحة الماء الأبيض وزراعة العدسات، وكذلك تخصصات أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وطب عيون الأطفال والحول والتهاب العيون.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور وسيم بن عبدالعزيز عالم أهمية المؤتمر كونه يقدم للمرة الأولى دورات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين، إضافة إلى حلقات علمية للأطباء الناشئين، وورش عمل حية تسهم في رفع كفاءة الأطباء والممارسين في مختلف تخصصات العيون.