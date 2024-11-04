تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية بالرياض.

ودشّن خلال الزيارة مشروع التحول الرقمي بالقوات، واستمع إلى شرح عن المشروع من قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، الذي أوضح أنه يعتمد على بنية تحتية تقنية متقدمة وأنظمة أمان عالية تشمل تطوير 12 نظامًا إداريًا لتحسين الإجراءات وتبسيطها إلى جانب تزويد مراكز القيادة والتحكم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود عقب التدشين على «الدوريات الذكية»، المزودة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة المتقدمة والتوثيق الأمني، والطائرات بدون طيار (الدرون)، مما يسهم في دعم العمليات الميدانية بكفاءة.

ووقف وزير الداخلية على مركز القيادة والتحكم، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مهمات المركز وأدواره، بما في ذلك منصة دعم اتخاذ القرار التي تدعم عمليات التخطيط ورصد المتغيرات الجغرافية، ما يعزز من قدرة القوات على تنفيذ المهمات الأمنية بكفاءة عالية.

رافقه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني.