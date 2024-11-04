اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير اختبارات الطلاب والطالبات، التي بدأت، أمس في المدارس، والتي استقبلت أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أهمية الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.ونوه أمير تبوك، خلال استقباله بمكتبه مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد عبدالرحمن القعير، الذي قدم له تقريراً عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة؛ بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.فيما ثمن مدير تعليم منطقة تبوك، دعم واهتمام أمير المنطقة بالعملية التعليمية بتبوك، وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.