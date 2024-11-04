أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد خريجي وخريجات برامج التدريب التقني المستفيدين من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة» بلغ (101) مستفيد ومستفيدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.وأضافت المؤسسة، أنها تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لها، وتحفيز الخريجين والخريجات على ممارسة العمل الحر وتعريفهم بالفرص والتسهيلات المتاحة في هذا المجال، إذ بلغ عدد مشاريع الخريجين التي تمّ افتتاحها خلال النصف الأول من هذا العام (86) مشروعاً حتى الآن وذلك بدعم من معهد ريادة.وساهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني الذي يسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والناشئة، ويقدم المعهد عدة خدمات من أبرزها: تقديم الاستشارات والإرشاد اللازم لروّاد الأعمال، وتيسير الحصول على التراخيص الضرورية لبدء النشاط، إضافة إلى تيسير الحصول على التمويل من الجهات المعنية.