افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، أمس (الأحد)، مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، تحت شعار «نبتكر للغد»، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطرق خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق.ويشهد المؤتمر، مشاركة أكثر من 1,000 خبير ومختص في مجال الطرق من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك عدد من الشركات العالمية. وأكد الجاسر، خلال كلمته في المؤتمر، أن استضافة العاصمة الرياض مؤتمر سلامة واستدامة الطرق الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق تؤكد مكانة المملكة الرائدة عالميا في قطاع الطرق؛ إذ تعد المملكة الأولى دوليا في ترابط الطرق، والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق.ونوه بالدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.وقال الجاسر: «منذ إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 2021، والمملكة تحقق إنجازات واسعة ونجاحات كبرى في قطاع الطرق؛ لرفع مستوى الجودة والسلامة في شبكات الطرق، إذ انخفضت أعداد الوفيات على شبكة الطرق لنحو 50%، متجاوزة مستهدفات الاستراتيجية».بين الوزير الجاسر، أن المملكة - بدعم القيادة الرشيدة - نفذت العديد من المبادرات التي تدعم الحفاظ على سلامة وجودة شبكة الطرق بالمملكة، ومنها اعتماد عقود الأداء لتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية 2030.عقب ذلك، عُقدت جلسة وزارية بعنوان «سلامة الطرق.. الابتكار والدروس المستفادة»، شارك فيها عدد من الوزراء، بينهم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الأشغال العامة في دولة الكويت الدكتورة نورة المشعان، إضافة إلى وزير التنمية الإقليمية والبنية التحتية في جورجيا اراكي كارسيلادز، ووزير النقل والاتصالات والأشغال في قبرص ألكسيس فافيديس، ووزير البنية التحتية والنقل في نيبال ديفيندرا داهال.يناقش المؤتمر، أكثر من 130 ورقة علمية، ويستعرض أكثر من 27 ابتكارا وتقنية حديثة، ويركز على حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية الخضراء، لتعزيز السلامة على الطرق ضمن برنامج الطرق والنقل المستدامين. كما سيتم إبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل المستدام، وتوضيح كيفية تحسين هذه التقنيات لإدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي. ويتضمن المؤتمر معرضا مصاحبا يشارك فيه 20 جهة، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والنقل المستدام. كما ستتاح فرص واسعة للتواصل بين المهنيين والتعاون وتبادل الأفكار.ويُعد مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق من مختلف أنحاء العالم، من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السلامة على الطرق ومستقبلها. كما يركز المؤتمر على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل استراتيجيات النقل المستقبلية.