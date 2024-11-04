أكد أمين الطائف المهندس عبدالله خميس الزايدي لـ«عكاظ»، أن أعمال نزع الملكية في شارع حسان بن ثابت مستمرة على مراحل.جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الأمانة في وضع السياج على العقارات المراد إزالتها لصالح مشروع توسعة شارع خالد بن الوليد. ورصدت «عكاظ» وضع سياج ممتد من بداية الشارع من كوبري الحزم إلى ما قبل جسر التقاطع مع طريق الجال. وأبرزت ملصقات باللون الأحمر مواقع الإزالات، والتنويه بأن إزالتها تعرّض للمساءلة القانونية. يشار إلى أن التوسعة تهدف إلى تحسين الحركة المرورية ليرتبط الشارع بعد تطويره مع القادمين عبر الهدا مرورا بجسر باب الحزم، ليتصل بجسر النسيم الجديد الذي يقطع طريق الملك خالد.يذكر، أن مشروع توسعة الشارع الموازي (حسان بن ثابت) بدأ قبل أكثر من 10 سنوات، ولا يزال متعثّراً بعد إزالة عدد من العقارات.