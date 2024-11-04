علمت «عكاظ»، عن صدور التوجيهات حول تفسير مادتين من نظام مكافحة التسول، التي تتضمن اختصاص وزارة الداخلية بتسليم المتسولين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأحكام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، واختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وكشف التوجيه اختصاص وزارة الداخلية، بالقبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين، وإعمال اختصاصاتها لإحالة الممتهن من المتسولين السعوديين وغير السعوديين إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وتسليم المتسولين - غير الممتهنين - من السعوديين، والأحداث، وذوي الاحتياجات الخاصة من المتسولين غير السعوديين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تتولى حفظ المضبوطات من أموال التسول وتحريزها والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهة المختصة، وتطبيق أحكام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وغيرها من الأحكام الواردة في الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة التي تكون وزارة الداخلية معنية بتطبيقها على المتسولين - غير الممتهنين - من غير السعوديين، وإحالتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإعمال اختصاصها في تطبيق أحكام نظام العمل وغيره من الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة عليهم.ونص التوجيه على اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسلم المتسولين - غير الممتهنين - من السعوديين، والأحداث، وذوي الاحتياجات الخاصة من المتسولين غير السعوديين من جهات الضبط، وإيوائهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التسول بحسب كل حالة.وأكد التوجيه على وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة العمل بما قضى به نظام مكافحة التسول، وما قضى به قرارا مجلس الوزراء في شأن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول.