استقبل طلاب محافظة الداير بمنطقة جازان يومهم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط أجواء باردة في المدارس الجبلية المرتفعة، ومعتدلة في أوديتها بعد الأمطار المتواصلة التي شهدتها المحافظة أخيراً.

وانتظم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في مدارسهم وسط تهيئة بيئة تربوية مناسبة من إدارات المدارس ومنسوبيها لأداء الاختبارات التي تفاوتت ما بين فترة وفترتين بإشراف ومتابعة من مكتب تعليم الداير التابع لمكتب تعليم صبيا.

واطلع مدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي على جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات وأجرى جولة في الفصول الدراسية واطلع على برامج التهيئة وسير العملية التعليمية والاستعدادات، مشاركاً الطلاب يومهم الأول للاختبارات، مشدداً على تسخير الإمكانات كافة من أجل تهيئة جو تعليمي محفز للطلاب والطالبات، ومنوّهاً بما يجده قطاع التعليم من حرص ودعم من لدن أمير المنطقة ونائبه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.