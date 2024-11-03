بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، احتفت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اليوم، بتخريج 300 متدرب في شهادات الاختصاص السعودي وشهادات التخصص الدقيق من البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمبتعثين للعام الأكاديمي الحالي من الأطباء والصحيين بمختلف التخصصات.

وَبُدِئَ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن البرامج المعتمدة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية منذ انطلاقها في 1996 حتى الآن، إذ وصل عددها إلى 119 برنامجاً في مختلف التخصصات الطبية والصحية، في حين بلغ عدد الخريجين 2185 خريجاً، كما تضمن العرض تسليط الضوء على رحلة اعتماد المدينة مركزاً تدريبيّاً.

بعد ذلك، ألقى المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية العميد الطبيب عبدالرحمن بن محمد العسيري، كلمة هنّأ فيها خرّيجي برامج الدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمبتعثين من منسوبي المدينة، مشيراً إلى أهمية التعليم والتدريب في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي وضعت الإنسان في مقدمة اهتماماتها وأهدافها، وسعت إلى تأهيل أبناء وبنات الوطن وفق أعلى المعايير العالمية.

عقب ذلك ألقى الطبيب المتدرب مالك بن خالد البصير كلمة الخريجين، أشاد فيها بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، وبما تملكه المدينة من كوادر وإمكانات متقدمة، مؤكداً فخر الخريجين واعتزازهم وعزمهم على مواصلة العطاء في سبيل رفعة وازدهار هذا الوطن العظيم.

تلت ذلك مسيرة الخريجين وتكريم المتميزين من البرامج التدريبية.