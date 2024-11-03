تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ينطلق غداً، المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء حتى 7 نوفمبر 2024، في فندق الفورسيزن بمدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.

ويستعرض المؤتمر والمعرض المصاحب، توظيف المملكة للتقنيات والأنظمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، والأفكار والإستراتيجيات التي ترسم الصورة العامة للسلامة من الحرائق في أنحاء العالم كافة لسلامة الأرواح وحفظ الممتلكات.