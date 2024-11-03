انطلقت، اليوم (الإثنين)، الفعاليات الثقافية السعودية اليمنية (انسجام عالمي) في العاصمة السعودية الرياض، التي تقيمها وزارة الإعلام السعودية بالمشاركة مع هيئة الترفيه في حديقة السويدي، وتهدف المبادرة لتعزيز الثقافة والتواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويشارك فيها نخبة من المثقفين والإعلاميين السعوديين واليمنيين والعرب، ويحييها عدد من الفنانين اليمنيين على مدى ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وحتى 6 نوفمبر الجاري.



وتؤكد الفعالية عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ويتخللها عرض كرنفالي سعودي - يمني ومعرض صور ومشغولات يمنية - سعودية مشتركة ومعرض للجهود الخيرة السعودية بما فيها مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

حضر الفعالية وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، وعدد من السفراء العرب والأجانب.