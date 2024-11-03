استقبلت سدود منطقة حائل كميات سيول كبيرة، إذ وصل إلى سد أباعدي بمدينة حائل كمية سيول تجاوزت 55,387 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 3 أمتار، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 52,652 متراً مكعباً.

وبحسب المؤسسة العامة للري استقبل سد توارن بمدينة حائل كمية سيول تجاوزت 120,000 متر مكعب بارتفاع وصل إلى 4 أمتار، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 112,500 متراً مكعباً.

واستقبل سد السبعان بمحافظة الشنان كمية سيول تجاوزت 796,928 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 4 أمتار، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 347,433 متراً مكعباً.

واستقبل سد الجحفة بمحافظة الشنان كمية سيول تجاوزت 161,045 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 2 متر، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 914,887 متراً مكعباً.

واستقبل سد المضيح بمحافظة الشنان كمية سيول تجاوزت 20,217 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 1.3 متر، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 13,217 متراً مكعباً.

واستقبل سد الحليفة بمحافظة الحليفة كمية سيول تجاوزت 1,414,627 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 2.5 متر، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 857,500 متر مكعب.

واستقبل سد روض بن هادي بمحافظة الحليفة كمية سيول تجاوزت 1,388,889 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 2.5 متر، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 766,420 متراً مكعباً.

واستقبل سد المستجدة بمحافظة الغزالة كمية سيول تجاوزت 60,000 متر مكعب، بارتفاع وصل إلى 1 متر، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 34,080 متراً مكعباً.

واستقبل سد الشقيق بمحافظة الغزالة كمية سيول تجاوزت 1,125,000 متر مكعب، بارتفاع وصل إلى 3 أمتار، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 711,250 متراً مكعباً.

واستقبل سد الوسيطاء بمحافظة الغزالة كمية سيول تجاوزت 566,893 متراً مكعباً، بارتفاع وصل إلى 5 أمتار، وقد تم تصريف كمية تقدر بـ 342,700 متر مكعب.

وتعمل المؤسسة حالياً بتنفيذ الخطة التشغيلية للسدود في الحالات الطارئة أثناء الموسم المطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تؤكد المؤسسة على أهمية الالتزام بعدم اقتراب المتنزهين من السدود وأحرامها والابتعاد عن مجاري السيول في الأودية.