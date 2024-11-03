نوهت أمانة منظمة أوبك بأن الدول الثماني في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، التي أعلنت سابقاً تعديلات تطوعية إضافية في الإنتاج في أبريل ونوفمبر 2023، قد اتفقت على تمديد التعديلات التطوعية المعلنة في نوفمبر 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024.

علاوة على ذلك، جددت الدول الثماني تأكيد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج التي تم الاتفاق على مراقبة تنفيذها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الـ53 المنعقد في 3 أبريل 2024، والتعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بحلول سبتمبر 2025، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة منظمة أوبك.

كما نوهت الدول بالإعلان الأخير الصادر عن العراق والبيان المشترك الصادر عن روسيا وكازاخستان، إذ أكدت التزامها بالاتفاق، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج وجداول التعويض الخاصة بالكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.