استطاع مستشفى دله النخيل بالرياض أن يصبح أول مستشفى على مستوى العالم الذي يحقق 12 شهادة من المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC تحت سقف واحد. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لإنجازات مستشفيات دله التي تعتمد على تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة والأمان الطبي.

ويعد حصول المستشفى على هذه الشهادات العالمية رفيعة المستوى، نتيجة لأدائه المميز وما حققه من إنجازات في مجال تخصصه وما ظل يقدمه من خدمات واسعة النطاق لمختلف شرائح المجتمع، بإشراف كادر طبي متخصص وخبير، وباستخدام أحدث الأدوات والأجهزة الطبية، وهي: شهادة مركز التميز في جراحة العظام، وشهادة مركز التميز في جراحة السمنة، وشهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، وشهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، وشهادة مركز التميز في جراحة المستقيم والقولون.

بالإضافة إلى شهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية، وشهادة مركز التميز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وشهادة مركز التميز في جراحة المناظير، وشهادة مركز التميز في جراحة الفتق، وشهادة مركز التميز لجراحة المسالك البولية.

كما يعتبر مستشفى دله النخيل أول مستشفى في المملكة العربية السعودية يحصل على شهادة مركز التميز لطب وجراحة أمراض الثدي، وشهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل.

ويعد توالي حصول مستشفى دله النخيل على 12 الشهادة لمراكز التميز الجراحي، دليلاً على تميز المستشفى وتميز كفاءاته في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطبيقه لمتطلبات ومعايير الجودة العالمية. وسيواصل المستشفى حصد المزيد من الشهادات والجوائز، والحفاظ على هذا التميز وتقديم أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى.

يذكر أن شركة دله الصحية تضم حالياً مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويّاً، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.