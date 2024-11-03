سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(33.0) ملم في مطار رفحاء، ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار اليوم (الأحد)، فيما سجّلت رفحاء (25.0) ملم، ومطار عرعر (6.4) ملم، وعرعر (2.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (27) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 2 نوفمبر وحتى التاسعة صباح الأربعاء 3 نوفمبر 2024، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الجوف (19.8) ملم في مطار الجوف، و(18.8) ملم في سكاكا، و(16.8) ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و(3.2) ملم في خوعاء بسكاكا. فيما سجّلت حائل (13.9) ملم في الشملي بحائل، و(11.4) ملم في بقعاء، و(5.0) ملم في عقدة بحائل، و(4.6) ملم في محطة القطار بحائل.

وسجّلت مكة المكرمة، وفقًا للتقرير، (2.8) ملم في محمية سجا بالمويه، والمدينة المنورة (1.0) ملم في مطار العلا، والشرقية (1.0) ملم في حرس الحدود بالرقعي في حفر الباطن، و(0.6) ملم في حفر الباطن.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4hzjnvE