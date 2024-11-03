تواصل شركة نجم لخدمات التأمين ريادتها في ابتكار خدمات ومنتجات تساهم في دعم وتمكين قطاع التأمين وتحسين تجربة العملاء، وقد حققت في الآونة الأخيرة إنجازات مهمة ونوعية من خلال أتمتة إجراءات التأمين على عقود العمالة المنزلية، وتوفير مظلة أمان تحفظ حقوق جميع الأطراف وتغطية المخاطر المتعلقة بالعامل وصاحب العمل.

وقد ساهمت شركة نجم بدور مهم لتمكين أصحاب العمل الأفراد من الاستفادة من التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي من خلالها يمكنهم استعراض عروض الأسعار والتغطيات الخاصة من قبل شركات التأمين. مما يساهم في زيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، بتوفير تغطية تأمينية تعوض العامل وصاحب العمل عن الحالات المنصوص عليها في الوثيقة.

وتقديراً لجهودها في هذا المجال، كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شركة نجم على دورها المميز في دعم منصة «مساند» ومساهمتها الفاعلة في إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وذلك في حفل أقيم أخيراً برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وبحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق. وقد تسلم الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد بن يحيى الشهري درع التكريم في الحفل الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة.

هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل «نجم» الحافل بالإنجازات المميزة، ويعكس استمرارها في تحقيق أهداف استراتيجيتها المتعلقة بتنويع المنتجات وإطلاق المبادرات بالتعاون مع الشركاء التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة من خلال حلول تأمينية تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بتجربة العملاء بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي تكريم "وزارة الموارد البشرية" لشركة نجم تقديراً للدور التقني التكاملي الذي تقوم به في قطاع خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية بالتعاون مع شركة «تكامل» المسؤولة عن إدارة منصة «مساند»، والذي جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (591) بتاريخ 13 شوال 1442، حيث يلزم شركات ومكاتب الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية المستقدمة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت خدمة «التأمين على عقود العمالة المنزلية» منذ مطلع عام 2023.

وتسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.