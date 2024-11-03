دشن نائب أمير منطقة جازان ‏⁧‫الأمير محمد بن عبدالعزيز‬⁩ ‏ملتقى المهارات والتدريب «وعد» الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

وفور وصول نائب أمير جازان إلى مقر الملتقى بمركز الأمير سلطان الحضاري، تجول ومرافقوه في جناح المعرض المقام على هامش الملتقى.

وتحدث نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل عن أهمية التدريب المهني والتطوير التي يتطلبها سوق العمل من خلال منظومة معرفية لدعم أبناء وبنات المنطقة.

من جانبه، تطرق وكيل وزارة الموارد البشرية الدكتور أحمد عبدالله الزهراني إلى العديد من المبادرات والمهارات في سوق العمل، وقال إن الوزارة أقرت استراتيجية سوق العمل التي اعتمدت من مجلس الوزراء، وتم إنشاء وكالة للمهارات والتدريب يدا بيد مع القطاع الخاص ومع مؤسسات التعليم والتدريب وفق تلك الاستراتيجية.

وعقدت خلال الملتقى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش التدريبية وعدد من المبادرات في مجال المهارات والتدريب.