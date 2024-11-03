كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن السعودية حققت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%، متجاوزين الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ما يعكس التزام المملكة بتعزيز مستوى السلامة المرورية عبر مشاريعها المتطورة.

وأوضح الجاسر، خلال كلمته في مؤتمر السلامة واستدامة الطرق 2024، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأحد) في الرياض، أن شبكة الطرق في السعودية تُعد الأولى عالمياً من حيث الترابط، ما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة للأفراد والبضائع، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأِشار الجاسر إلى أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط نفّذت عدداً من الابتكارات العلمية في قطاع الطرق، مثل تقنية تبريد الطرق واستخدام الطرق المطاطية؛ ما أسهم في تقدمها إلى المركز الرابع في مؤشر جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين.