استجابةً لتطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وإنفاذاً لتوجيهات نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بدراسة المتطلبات التنموية المرصودة خلال جولاته الميدانية على محافظات المنطقة، دشنت هيئة تطوير المنطقة أعمال المسوحات الميدانية للرصد الحضري في محافظات المنطقة ضمن مشروع المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة؛ الذي يهدف إلى تقييم حالة التنمية وتحديد الأولويات التنموية في محافظات المنطقة، ويتم ذلك من خلال جمع وتحديد البيانات، وإنتاج وتحليل المؤشرات الحضرية بشكل دوري، ومتابعة التغيرات في عمليات التنمية، وتقديم الدعم للجهات التنموية في رسم التوجهات، وتقديم الخدمات، وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق ذلك. وتكمن أهمية مشروع المرصد الحضري للمنطقة في دوره التنموي والتطويري لجميع محافظات المنطقة، إذ يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تعتبر جودة الحياة من أهم أهدافها وإستراتيجياتها.وقد حُدِّد إطار عمل للمرصد الحضري وفقاً للمرجعيات العالمية، مثل إطار الرصد الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومبادرة ازدهار المدن (CPI)، والمجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD)، إضافة إلى المرجعيات المحلية، مثل المرصد الحضري الوطني. ويرتكز المرصد الحضري لمنطقة مكة المكرمة على ستة محاور رئيسية: المحور الاجتماعي، ومحور البنى التحتية، والمحور الاقتصادي، ومحور الأراضي والإسكان، ومحور الحوكمة، والمحور البيئي. وسيُبْدَأ في أعمال المسح الميداني في 14 محافظة بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف سد فجوة البيانات على مستوى المحافظات، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والخدمية في المنطقة، بما يضمن تحقيق رؤية تطويرية شاملة، ويرفع من جودة الحياة لسكان المحافظات.