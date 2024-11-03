كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن فرص الأمطار الغزيرة لا تزال مستمرة حتى غد (الاثنين) على بعض مناطق المملكة.وأكد القحطاني، أن مركز ذهبان بمحافظة جدة، سجل أعلى كمية أمطار صباح الخميس، بلغت 36 ملم وفقاً لمحطات المركز الوطني للأرصاد، مشيراً إلى أنه يهيب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع تعليمات الجهات المعنية.ونبه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمنطقة مكة المكرمة من السبت إلى غد الاثنين، لتشمل العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، الخرمة، تربة، رنية، الموية، القنفذة، الليث، الطائف، ميسان، أضم، والعرضيات.ووفق المركز الوطني للأرصاد، تتأثر منطقة حائل بأمطار متوسطة يوم الاثنين، لتشمل حائل، بقعاء، موقق، الشنان، سميراء، الغزالة، الشملي، السليمي، والحائط، فيما تتأثر منطقة الباحة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الأحد والاثنين لتشمل الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، بني حسن، القرى، المخواة، الحجرة، غامد الزناد، والعقيق.ومن المتوقع أن تشهد منطقة عسير، بحسب المركز، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة اليوم الأحد والاثنين، لتشمل أبها، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، النماص، المجاردة، تنومة، بارق، متوسطة محايل عسير، بلقرن، أحد رفيدة، سراة عبيدة ،الحرجة، والبرك.كما ستشهد منطقة جازان أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة بدأت من الخميس وتستمر حتى الاثنين، في جيزان، بيش، صبيا، ضمد، أبو عريش، أحد المسارحة، وفرسان، فيما تتأثر بنفس الحالة الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفاء، العارضة، الحرث، صامطة، الطوال، الخوبة، والدرب. وأوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم -سابقاً-، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن طبيعة متوسطات درجات الحرارة المسجّلة في نوفمبر بمنطقة الرياض.وأوضح المسند أن عادةً ما تراوح متوسطات درجات الحرارة العظمى ظهراً في الرياض بين 31-24 درجة مئوية في شهر نوفمبر، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م.وأضاف: «في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الشروق) يراوح بين 13-19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م».ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى غد الإثنين.وأهابت المديرية، باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والقنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات وبحرة وخليص ورابغ، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما. وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمناطق المملكة جاهزيتها؛ استجابةً للتنبيهات حول الحالة المطرية الحالية التي تشهدها المناطق ومحافظاتها من خلال تفعيل إدارة الحدث الخاصة بمثل هذه الحالات، وتطبيق خطتها الشاملة.وأوضح مدير عام فرع منطقة الجوف الدكتور ممدوح الرويلي، أن الاستعدادات شملت تجهيز 14 فرقة إسعافية، وفرقتي عناية، وفرقة إسعاف جوي، إضافة إلى فرقة استجابة للمناطق النائية، مع تجهيز فرق دعم إضافية تلبيةً للحاجات الطارئة، لضمان استجابة سريعة لأي موقف طارئ قد ينتج عن التقلبات الجوية.ودعت الهيئة إلى أهمية اتباع إرشادات السلامة وتوجيهات الدفاع المدني، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة، داعية الجميع إلى الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 997 أو طلب الخدمة عبر تطبيق (أسعفني) أو تطبيق (توكلنا) المتاحين على مدار الساعة.