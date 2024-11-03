أقامت الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب)، بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالجوف، صالون أدب في الجوف، ضمن جهود الهيئة في تعزيز المشهد الثقافي بمختلف مناطق المملكة.وعقد صالون الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا أمس، بحضور عدد من المثقفين والمؤلفين والكتاب ورؤساء الجمعيات المهنية الأدبية من الجنسين، الذين تعرفوا على برامج الهيئة وخطواتها في دعم الأدب والنشر والترجمة لمختلف مناطق المملكة، واستعراض تحول المشهد الثقافي في المملكة.وتقوم هيئة الأدب والنشر والترجمة بجولة على مختلف مناطق المملكة للقاء المثقفين والأدباء والناشرين لمد جسور التعاون بينها وبين المجتمعات الثقافية.